ВМФ продолжит строительство неатомных подлодок "Лада"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено, сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

"Нами принято решение продолжить строительство дизель-электрических подводных лодок типа "Лада" проекта 677. После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки", строительство серии будет продолжено", — сказал Королёв, обращаясь к выпускникам образовательных учреждений ВМФ.

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году. Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте с 2010 года.

Возможно, именно на этих подлодках будут проходить испытания первых анаэробных силовых установок. Воздухонезависимые энергоустановки будут также устанавливаться на экспортные версии лодки проекта 677 — типа "Амур".

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подводной лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. Воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.