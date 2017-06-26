В России возобновят производство судов на воздушной подушке

МОСКВА, 26 июн – Новости. Возобновление в России производства судов на воздушной подушке заложено в новую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, заявил журналистам в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"В ходе Военно-морского салона (пройдет в Петербурге с 28 июня по 2 июля) будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений", — заявил Рахманов.