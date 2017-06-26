Пентагон признал новую российско-китайскую разработку сложной целью для ПРО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пентагон признал, что гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, которые разрабатывают РФ и КНР, представляют собой "сложную цель" для систем противоракетной обороны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад военных разведывательных служб США.

"Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты – маневренные аппараты, которые летают на сверхзвуковой скорости (в пять и более раз выше скорости звука) и большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета", — говорится в докладе Разведывательного центра ВВС и космических войск (National Air and Space Intelligence Center) и комитета военной разведки по изучению баллистических ракет (Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee), попавшем в распоряжение агентства до публикации.

"Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны", — говорится в документе.

В своем докладе военные разведывательные службы прогнозируют, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения среди зарубежных стран, отмечает агентство. Кроме того, службы военной разведки считают, что "Китай по-прежнему имеет самую активную и разнообразную программу развития баллистических ракет в мире", а Иран в скором времени может разместить межконтинентальные баллистические ракеты.

В целом, по данным Пентагона, технологии по разработке баллистических и крылатых ракет в разных странах мира, от КНДР и Ирана, до России и КНР прогрессируют, в связи с чем увеличивается потенциальная угроза для США.

В декабре прошлого года издание Washington Free Beacon сообщало, что Пентагон в скором времени будет должен разработать эффективную противоракетную программу, которая сможет справиться с новыми высокотехнологичными угрозами, в частности с гиперзвуковыми ракетами, которые разрабатывают Россия и Китай. По данным издания, в настоящее время противоракетные программы США, включая предназначенные для перехвата ракет дальнего и ближнего радиусов действия, спроектированы для удара по баллистическим ракетам, движущимся по предсказуемой траектории. Ракеты, которые летят на большой скорости — в несколько раз превышающей скорость звука — и меняющие курс, не могут быть отслежены и сбиты нынешними американскими системами ПРО.