В России могут создать легкий самолет радиолокационного дозора и наведения

ТАГАНРОГ, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России прорабатывает вопрос создания самолета радиолокационного дозора и наведения легкого класса, сообщил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

В пятницу замминистра посетил ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева", который производит самолет радиолокационного дозора и наведения А-100.

"Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть", — сказал Борисов.