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Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. Архивное фото

"Алмаз-Антей" представит средства ПВО морского базирования

© РИА Новости / Артем Житенев
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13:4022.06.2017
(обновлено: 13:46 22.06.2017)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" представит на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге средства противовоздушной обороны (ПВО) морского базирования, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Американские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге. Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн продемонстрирует на своем стенде вооружения морского базирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в виде натурного образца будет представлена турельная установка (ТУ) 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов — ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ (НКЭ)", радиолокационная станция (РЛС) управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э и ТУ "Гибка". Также будет представлена информация о морских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) "Риф-М", "Штиль-1", противокорабельных ракетах "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э".

Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Кроме того, в виде моделей и плакатов на стенде концерна будут присутствовать средства ПВО наземного базирования — зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Гамма-С1МЕ", РЛС "Подлёт-Е".

Посетители выставки смогут ознакомиться с работой ЗРК "Тор" на натурном образце автономного тренажера командира и оператора боевых машин 9Ф678М изделия 9А331МЭ (МК). В экспозицию концерна также будут включены модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, безэховой камеры, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

Санкт-Петербургский Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля 2017 года.

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