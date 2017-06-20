Рогозин рассказал, когда начнется серийное производство "Арматы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Серийное производство новейшего российского танка Т-14 "Армата" может начаться после 2019 года, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, руководство УВЗ подтвердит, что 2019 год это год, когда "Армата" поступит на военные полигоны, а потом – в серию", — сказал Рогозин во вторник на совещании на "Уралвагонзаводе".

Он выразил надежду, что "Армата" будет служить Вооруженным силам десятки лет, как танк Т-72.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Как сообщал Рогозин ранее, объемы закупок танка "Армата" будут определены в сентябре — после того, как его в полном варианте представят президенту РФ Владимиру Путину.