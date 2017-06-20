Поставки АСУ ВС России начнутся в 2025 году, сообщили в "Росэлектронике"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Начало серийных поставок автоматизированной системы управления войсками (АСУ ВС РФ) нового поколения запланировано на 2025 год, сообщил журналистам в преддверии конференции "Информационные технологии в оборонно-промышленном комплексе" (ИТ ОПК) врио генерального директора объединенного холдинга "Росэлектроника" Григорий Элькин.

"До 2022 года должна завершиться разработка технической основы для построения перспективной АСУ ВС РФ — доверенных аппаратно-программных комплексов полностью на отечественной электронно-компонентной базе. Начало серийного оснащения войск новой техникой запланировано на 2025 год", — сказал Элькин.

Он отметил, что основные требования, предъявляемые сегодня заказчиком к новой АСУ – способность устойчиво работать в условиях кибератак, радиоэлектронного подавления и радиации. По его словам, уже сегодня все системы управления стратегического звена, в том числе АСУ Ракетных войск стратегического назначения, используют только российское программное обеспечение.

"Эти принципы постепенно транслируются и на АСУ других видов и родов войск, где в аппаратуре пока допускается использование зарубежной ЭКБ с ограничениями", — добавил глава "Росэлектроники".