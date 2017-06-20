Спецназ ЮВО получил бронеавтомобили "Тигр-М" c новым боевым модулем

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО) получило на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", сообщила во вторник пресс-служба ЮВО.

"Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Модуль полностью стабилизирован, имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь с места и в движении.

"В одно из соединений специального назначения ЮВО поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала 2017 года в войска ЮВО поставлены более 600 единиц новой и модернизированной техники.