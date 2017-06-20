ВМФ провел успешное испытание новейшего спасательного снаряжения подводника

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВМФ России провел первое успешное испытание новейшего спасательного снаряжения подводника "ССП-М" в реальных условиях, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по военно-морскому флоту (ВМФ) Игорь Дыгало.

Отмечается, что испытания прошли в акватории Новороссийской военно-морской базы. Экспериментальная группа в составе шести человек отработала элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки с использованием новейшего спасательного снаряжения подводника "ССП-М".

По словам первого начальника Службы поисковых аварийно-спасательных работ ВМФ России Дамира Шайхутдинова, снаряжение "ССП-М" до этого прошло необходимые испытания. Планируется, что усовершенствованным спасательным снаряжением подводника будут оснащены экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения. Оно предусмотрено не только для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки, но и для службы поисковых и аварийно-спасательных работ с глубин до 220 метров.

Добавляется, что преимуществом нового "ССП-М" над существующим снаряжением является возможность использования его без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря герметичного "капюшона". В новом снаряжении также отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение при всплытии и имела внушительные габариты. "ССП-М" является полностью отечественной разработкой.