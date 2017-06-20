МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж-ВП", способных обнаружить крылатые ракеты на дальности в несколько тысяч километров, пишет газета "Известия". Обычные радары способны "увидеть" их лишь за несколько десятков километров.
Группировка уникальных радаров разворачивается на базе уже функционирующих станций предупреждения о ракетном нападении "Воронеж". Для модернизации действующих РЛС необходимо лишь добавить дополнительную антенну и смонтировать несколько модулей нового оборудования.
В настоящее время радиолокационные станции типа "Воронеж" действуют по всему периметру России.