МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Дизель-электрическая неатомная подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада" станет первой субмариной российского военно-морского флота, получившей анаэробную – воздухонезависимую – энергетическую установку, пишет газета "Известия".

Новейшая разработка избавит субмарину от необходимости всплывать на поверхность для пополнения запасов воздуха, который требуется для функционирования дизель-генераторов в подводном положении. "Лада", благодаря ВНЭУ, сможет находиться в подводном положении, не выдавая своего присутствия, до нескольких недель.

Воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода: стало возможно не возить его запас на борту, а получать непосредственно в ВНЭУ с помощью риформинга дизельного топлива.

Лодку спустят на воду в 2018 году.