В ОПК заявили о завершении создания опытного образца "летающего радара"

СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. Опытно-конструкторские работы по созданию опытного образца новейшего российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100 находятся на завершающей стадии, заявил журналистам гендиректора холдинга "Технодинамика", участвующего в этом проекте, Игорь Насенков.

"ОКР по данной машине находится в высокой степени готовности, и у нас есть все основания надеяться, что ее испытания начнутся уже в этом году. Говорить о готовности серийного образца пока рано", — сказал он.

Весной этого года замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что испытания могут начаться в июле.

А-100 "Премьер" — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Антенный комплекс будет построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения. В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета — летающую лабораторию и опытный образец.