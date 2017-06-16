Новое оружие России
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Ворон 777-1

В России создали новый боевой беспилотный вертолет, сообщил источник

© РИА Новости
11:3316.06.2017
(обновлено: 11:36 16.06.2017)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа "Ворон 777-1" с полезной нагрузкой 50 килограмм создан в России для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и применения стрелкового оружия, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник в российской оборонно-промышленном комплексе.

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"Ворон 777–1" создан на основе предыдущей модели "Ворон 700". БЛА семейства "Ворон" уже применяются в отечественных силовых структурах, в частности в ФСБ России, для разведки и мониторинга.

"В КБ "Искатель" Московского авиационного института (МАИ) создана новая модель БЛА вертолетного типа "Ворон 777–1". БЛА, получивший возможность нести на борту систему РЭБ и оружие, уже прошел необходимые испытания. Поставки беспилотного комплекса заинтересованным заказчикам ожидаются в 2018–2019 годах", — сказал собеседник агентства.

Как заявил РИА Новости известный российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, оснащение беспилотных летательных аппаратов, в том числе достаточно легкого класса, оружием стало одним из трендов, демонстрируемых в сфере работ в области систем БЛА в последние годы.

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"Запросы, прямо или косвенно формулируемые заказчиками, заставляют разработчиков предлагать возможные варианты подобных систем, что видно на уже не единичных примерах, не только в США и Израиле, но и в других странах, включая достаточно неожиданные, например Белоруссию", — добавил Федутинов.

Силовая установка "Ворона-777-1" представлена поршневым двигателем мощностью около 30 лошадиных сил. На БЛА использован Х-образный несущий винт. Это запатентованное МАИ техническое решение позволило улучшить характеристики БЛА по грузоподъемности, сохранив высокую маневренность и обеспечив низкую акустическую заметность.

Аппарат может выполнять полет в автономном режиме, а также в режиме ручного пилотирования. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 4 часа, практический потолок — 5,5 километра.

Максимальная взлетная масса БЛА — около 90 килограммов, включая полезную нагрузку массой до 50 килограммов.

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