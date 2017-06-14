В России начали разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.
"Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, — это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата", — добавил гендиректор.
По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, "пока работаем над концепцией проекта и его обликом".
Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он пояснил, что "есть текущий контракт, который мы успешно выполняем". Другие детали не сообщаются.
По словам Тарасенко, к моменту, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть готов к эксплуатации. "Планируем так", — заключил глава "МиГ".