В корпорации "МиГ" рассказали о создании образцов трех новых беспилотников

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" создала опытные образцы легких беспилотников трех типов – разведывательного, ударного и БЛА радиоэлектронной борьбы, заявил в среду в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Илья Тарасенко.

"Наш задел, который создавался с начала 2000-х, оказался очень кстати, многие наработки сейчас реализуются в нашем конструкторском бюро. Речь идет о беспилотниках легкого типа, способных выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника… Уже есть опытные образцы", — сказал он.

Тарасенко пояснил, что сегодня компания доводит данные разработки до заказчиков, которые будут принимать решение о дальнейшем финансировании данных проектов. По его словам, в перспективе "МиГ" планирует создать БЛА, который совместит функции всех трех беспилотников, над которыми сегодня работают представители предприятия.

"Нами открыто несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для того чтобы достроить беспилотник, требуется несколько сотен миллионов рублей. Естественно, для этого нужен будет источник финансирования. Но сейчас уже есть задел, который я в скором времени продемонстрирую потенциальным заказчикам", — добавил гендиректор РСК "МиГ".