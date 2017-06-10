Новое оружие России
Военнослужащие у мобильного трехкоординатного многодиапазонного РЛК средних и больших высот межвидового применения Небо-М. Архивное фото

Радиотехнические войска ВКС РФ модернизируют уникальный комплекс "Небо-М"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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14:4810.06.2017
(обновлено: 14:52 10.06.2017)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России планируют модернизацию не имеющего аналогов в мире радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М", сообщил в субботу начальник РТВ ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Военный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Уровень модернизации радиотехнических войск ВКС составит 70% к 2020 году
"Конечно бы хотелось иметь универсальный образец, который смог бы обнаруживать все классы воздушных объектов или достаточно широкий класс воздушных объектов. Прототип такого локатора у нас на сегодняшний день есть — это многодиапазонный радиолокационный комплекс "Небо-М". Этот комплекс на сегодняшний день не имеет аналогов в мире — разрабатывается нижегородским предприятием. И мы уже на сегодняшний день задаем его модернизацию", — заявил Кобан в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, это универсальное средство будет "достаточно дорогим".

"Мы — люди военные, и должны все время об этом думать, что если потеряем это средство в ходе боевых действий или вообще в принципе, то достаточно большой будет урон боевых возможностей. Поэтому надо иметь и такие средства, но, тем не менее, нужно иметь и средства более дешевые — средств дежурного режима, которые решают частные задачи", — отметил генерал-майор.

Он уточнил, что "РЛК "Небо-М"… на сегодняшний день работает по широкому классу целей не только в воздушном пространстве, но и в ближнем космосе".

"Мы особое внимание уделяем модернизации тех образцов вооружения, которые на сегодняшний день уже эксплуатировались. У нас задан ряд работ по модернизации вооружения, которое имеется. Мы понимаем после 3-5-годичной технической эксплуатации, какой у нас имеется модернизационный потенциал — простым языком говоря, что можно было бы улучшить. На сегодняшний день такая работа активно ведется", — добавил начальник РТВ ВКС России.

Радиотехнические войска ВКС России предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке органам управления ВКС, других видов и родов войск ВС РФ, на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы при решении ими задач мирного и военного времени. РТВ ВКС России имеют на вооружении радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации.

Основные направления развития войск — совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка: РЛК средних и больших высот "Небо-М", радиолокационных станций (РЛС) средних и больших высот "Противник-Г1М", "Сопка-2", РЛК малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", РЛС малых высот "Каста-2-2".

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© Министерство обороны РФ
Обнаружение, перехват и отработка цели - радиотехнические войска РФ в действии
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