Соединение ВВО получило более десяти комплексов "Искандер-М"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Соединение Восточного военного округа получило более десяти комплексов "Искандер-М", таким образом, в Сухопутных войсках уже десять ракетных соединений, полностью переведенных на современные комплексы, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Евгений Поплавский и представители ОПК РФ.

"Это десятое по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса. Личному составу ракетной бригады были переданы более десяти пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", — отмечается в пресс-релизе.