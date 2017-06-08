"Техмаш" создаст новый класс боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Боеприпасы нового класса, в том числе для перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", появятся в России в течение ближайших двух-трех лет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия-разработчика данных выстрелов концерна "Техмаш".

"Техмаш" реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом", — цитируется в сообщении гендиректор компании Сергей Русаков.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Техмаша" Владимир Тихонов выразил надежду, что программа по созданию новых боеприпасов, в том числе артиллерийских и для "Коалиция-СВ", будет реализована в ближайшие 2-3 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Основа огневой мощи САУ 2С35 "Коалиция-СВ" — это пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.