Минобороны: испытания ударного беспилотника могут завершиться в 2018 году

КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в 2018 году, после чего начнутся его закупки в рамках новой госпрограммы вооружения до 2025 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова.
По его словам, предприятие несколько лет назад в тяжёлой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжёлого беспилотника.
"Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году — будем и тяжёлый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира", — добавил Борисов.