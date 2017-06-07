Минобороны: испытания ударного беспилотника могут завершиться в 2018 году

КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в 2018 году, после чего начнутся его закупки в рамках новой госпрограммы вооружения до 2025 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова.

"Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель, и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата", — сказал Борисов.

По его словам, предприятие несколько лет назад в тяжёлой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжёлого беспилотника.

"Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году — будем и тяжёлый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира", — добавил Борисов.