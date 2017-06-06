Российские ученые заявили о создании "плаща-невидимки" для армии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Технология поверхностной нанообработки тканей позволила российским ученым создать уникальные маскировочные материалы, которые помогут скрыть военнослужащих от приборов разведки потенциального противника. Об этом сообщается в пресс-релизе, составленном по итогам встречи группы исследователей с представителями "НИИ стали".

Новый метод разработали сотрудники Саратовского государственного университета. Они считают, что инновационная технология в будущем получит широкое применение в оборонной сфере.

"Она позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки", — говорится в заявлении.

Кроме того, нанообработка может быть использована для изготовления тканей с мембранным эффектом. Именно из этих материалов планируется создать новую экипировку для военнослужащих, рассчитанную на широкий диапазон температур и нагрузок.

Ученые СГУ и "НИИ стали" договорились совместно изучать возможности инновационных материалов.