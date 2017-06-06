В мороз и в дождь: испытания снайперской винтовки "Точность" в Подмосковье

Обнародовано видео тестовых испытаний российского снайперского комплекса "Точность" на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подмосковье.

Испытания снайперской винтовки "Точность" показали на видео. По словам главы ЦНИИТОЧМАШ Алексея Щекина, снайперские комплексы были разработаны по техническому заданию российских спецслужб и предназначены "для антитеррористической деятельности и охранных мероприятий".

"Точность" была создана на основе винтовки Т-5000 и доработана для использования в "жесточайших условиях эксплуатации". На обнародованных кадрах видно, что оружие сохраняет работоспособность даже при охлаждении до минус 50 градусов по Цельсию, а также в условиях повышенной влажности. Винтовка может использоваться с двумя патронами: для бронебойных пуль и обычных.