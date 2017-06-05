В Минобороны рассказали о планах по производству ПАК ФА в 2017 году

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 5 июн — РИА Новости. Специалисты компании "Сухой" изготовят в 2017 году два образца новейшего российского истребителя ПАК ФА (Т-50), заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии. По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", — рассказал Борисов во время посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Т-50 поступят в войска в 2019 году.

Т-50 (проект ПАК ФА) должен сменить Су-27. Этот самолет пятого поколения оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Первый полет Т-50 состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском. Основные конкуренты Т-50 — американские F-22 и F-35.