Минобороны модернизирует для ТОФ четыре атомные подлодки до 2025 года

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. Минобороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок проекта 949А "Антей", вооружив их ракетами "Калибр", сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Предусмотрен ремонт с модернизацией многоцелевых атомных подводных лодок 949-го проекта. Старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя, в том числе в сирийском конфликте", — сказал Борисов в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и "по сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества".

"Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения. Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она будет выходить, обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018 — 2025 годы", — уточнил замглавы военного ведомства.

По его словам, сегодня завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства.

"Завод будет строить целую плеяду кораблей, в том числе для освоения северного шельфа — это газовозы и прочие вспомогательные суда. Мы также имеем планы использовать новые возможности завода для строительства крупнотоннажных судов для вспомогательного флота Минобороны", — добавил Борисов.