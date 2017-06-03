Минобороны хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.
По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии. "Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения", — отметил Борисов.