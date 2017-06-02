Индия хочет купить у России несколько полков С-400

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Индия собирается закупить в РФ несколько полковых комплектов систем ПВО С-400, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на полях ПМЭФ-2017.

"Вопрос не в дивизионах, а в полках. Полки состоят из дивизионов, сколько полков, столько и дивизионов", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, действительно ли Индия хочет закупить несколько дивизионов С-400.

Ранее он заявил журналистам, что идет предконтрактная работа, которая должна завершиться в этом году.

Полковой комплект ЗРС С-400 состоит из двух бригад, в каждой из которых от 8 до 12 пусковых установок.