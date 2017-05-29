Артиллеристов перевооружат со "Смерчей" на "Торнадо-С" к 2020 году

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.

"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", — сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" начинается в 2017 году.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.