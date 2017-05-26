Вертолеты Ка-52К испытают на четырех типах кораблей

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Испытания российских вертолетов Ка-52К, изначально разработанных под "Мистрали", пройдут в ближайшие три года на четырех типах кораблей, сообщил журналистам в пятницу генеральный конструктор КБ имени Камова Сергей Михеев.

"Я могу вам сказать только одну цифру — на сегодняшний день подписано решение об испытаниях вертолётах Ка-52К на четырёх типов кораблей в ближайшие три года", — сказал он.

На сегодняшний день Ка-52 (в версии вертолета огневой поддержки для армии) стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолёты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями – как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.

Контракт на закупку Ка-52К, как неоднократно сообщалось, планируется заключить в 2019 году, вертолеты планируется устанавливать на десантные корабли проекта "Иван Грен".