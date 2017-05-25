В Смоленске представят новейшие разработки техники для войсковой ПВО

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Новейшие разработки техники для войсковой противовоздушной обороны (ПВО) представят на открывающейся в четверг военно-научной конференции в Смоленске, сообщает Минобороны России.
Конференция пройдёт в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России имени маршала Советского Союза А.М. Василевского под руководством начальника войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова.
"Также планируется проведение "круглого стола", на котором будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск", – добавили в военном ведомстве.