Вертолеты Ка-52 получат "космическую" систему наведения вооружения

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" получат новую систему наведения артиллерийского вооружения, разработанную с применением "космических" технологий и отвечающую стандартам качества, предъявляемым к изделиям ракетно-космической техники, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"РКС в рамках сотрудничества с холдингом "Вертолеты России" разработает новую систему для наведения артиллерийского вооружения боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" … При создании системы измерений для вертолетного артиллерийского комплекса специалисты НИИ физических измерений (НИИФИ) используют наработки, применяемые для ракетно-космической техники", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "все продукты, предлагаемые российскому вертолетостроению, по надежности и точности полностью отвечают требованиям к изделиям, устанавливаемым на космические аппараты и ракеты-носители".

Создаваемая НИИФИ система должна будет обеспечить существенное повышение точности поражения за счет входящего в состав системы управления пушкой блока целеуказания, который будет получать максимально достоверную информацию о положении ствола. Как отмечается в сообщении, это позволит вертолетной пушке обеспечивать необходимую точность на больших скоростях, в условиях сильной вибрации и при значительных относительных перемещениях вертолета и цели.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.