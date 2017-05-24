Новое оружие России
Вертолет Ка-52 Аллигатор. Архивное фото

Вертолеты Ка-52 получат "космическую" систему наведения вооружения

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14:5124.05.2017
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" получат новую систему наведения артиллерийского вооружения, разработанную с применением "космических" технологий и отвечающую стандартам качества, предъявляемым к изделиям ракетно-космической техники, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС).

Вертолеты Ка-52 (Аллигатор). Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В России в 2017 году начнут готовить зарубежных операторов вертолетов Ка-52

"РКС в рамках сотрудничества с холдингом "Вертолеты России" разработает новую систему для наведения артиллерийского вооружения боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" … При создании системы измерений для вертолетного артиллерийского комплекса специалисты НИИ физических измерений (НИИФИ) используют наработки, применяемые для ракетно-космической техники", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "все продукты, предлагаемые российскому вертолетостроению, по надежности и точности полностью отвечают требованиям к изделиям, устанавливаемым на космические аппараты и ракеты-носители".

Вертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Вертолеты России" будут сопровождать весь жизненный цикл Ка-52 "Аллигатор"

Создаваемая НИИФИ система должна будет обеспечить существенное повышение точности поражения за счет входящего в состав системы управления пушкой блока целеуказания, который будет получать максимально достоверную информацию о положении ствола. Как отмечается в сообщении, это позволит вертолетной пушке обеспечивать необходимую точность на больших скоростях, в условиях сильной вибрации и при значительных относительных перемещениях вертолета и цели.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.

Рождение "Аллигаторов": как производят вертолеты Ка-52
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРазработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Разработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭтот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Этот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ка-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПревосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Превосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПлощадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Площадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".
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