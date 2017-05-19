Минобороны обсудило с ВПК наращивание боевых возможностей "Искандера-М"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Представители Вооруженных сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ракетного комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, сообщает Минобороны России.

"Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск", — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, сбор специалистов пунктов подготовки информации ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" прошел под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского в Подмосковье с 16 по 19 мая. Кроме того, свои навыки совершенствовали офицеры-преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

"Участники сборовых мероприятий совершенствовали навыки в вопросах планирования применения и информационного обеспечения комплекса "Искандер-М". Специалисты практически отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов условного противника", — отмечается в сообщении.