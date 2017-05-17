Спецназ ЮВО проведет учения на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-К"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спецназ Южного военного округа проведет масштабные учения на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-К", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Более 10 бронеавтомобилей "Тайфун-К" будет задействовано в тактических учениях, которые проведут в первые дни июня с подразделениями бригады специального назначения Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области", — сказал он.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников отметил, что специальные задачи подразделениям придется решать на удалении до 500 километров.

По словам Астафьева, переброска подразделений будет осуществляться воздушным транспортом вместе со штатной техникой, включая бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр" и "Камаз". В общей сложности в каждом мероприятии будет задействовано до 50 современных бронеавтомобилей различных модификаций.