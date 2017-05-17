Перезарядку ЗРС С-400 "Триумф" показали в подмосковном ракетном полку

ЗВЕНИГОРОД, (Московская область), 17 мая — РИА Новости. Перезарядку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" впервые показали в среду в подмосковном ракетном полку, утром поднятом по тревоге, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Этот процесс очень редко показывают средствам массовой информации.

"После отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезаряжание ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий", — сообщил представитель зенитного ракетного полка подполковник Сергей Бобров.

Вся процедура перезарядки систем С-400 проходит достаточно быстро: заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям. Во время перезарядки и перемещения "Триумфов" их охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

"Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно", — подчеркнул Бобров.