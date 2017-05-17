СМИ: "Армата" серьезно обеспокоила американских военных

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американские военные в Европе приступили к испытаниям новейшего высокотехнологичного камуфляжа в условиях, максимально приближенных к боевым. Такой шаг, как пишет газета "Известия", стал ответом на появление у России танков "Армата" и других боевых машин, оснащенных новейшими оптико-электронными комплексами для разведки и целеуказания.

Barracuda

Испытания проводятся на базе второго кавалерийского полка из состава американских сил в Европе, получившего на минувшей неделе комплекты мобильной системы камуфляжа. Он делает военную технику менее заметной как в обычном, так и в инфракрасном диапазоне.

Эксперты, опрошенные "Известиями", отмечают, что спрос на новый камуфляж для западной бронетехники в Европе возник в связи со значительной модернизацией российской армии. В частности, речь идет об оборудовании танка "Армата" и боевых машин семейства "Курганец" новейшими комплексами для обнаружения целей.