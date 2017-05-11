Серийное производство комплекса "Пенициллин" намечено на 2019 год

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Начало серийного производства звукотеплового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", способного заметно сократить время обнаружения и подавления артиллерии противника, запланировано на начало 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

"На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года", — говорится в сообщении

Отмечается, что комплекс работает на безопасном удалении от противника, что позволит сократить риски для жизни разведчиков, традиционно ведущих корректировку огня на передовой. "Пенициллин" способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме для минимизации "человеческого фактора", а также находить новые цели, которые ранее никогда не обнаруживались подобными устройствами. В качестве примера приводятся реактивные системы залпового огня и зенитные тактические ракеты.

Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.

"Пенициллин" может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км.