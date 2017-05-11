Серийное производство комплекса "Пенициллин" намечено на 2019 год

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Начало серийного производства звукотеплового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", способного заметно сократить время обнаружения и подавления артиллерии противника, запланировано на начало 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
Отмечается, что комплекс работает на безопасном удалении от противника, что позволит сократить риски для жизни разведчиков, традиционно ведущих корректировку огня на передовой. "Пенициллин" способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме для минимизации "человеческого фактора", а также находить новые цели, которые ранее никогда не обнаруживались подобными устройствами. В качестве примера приводятся реактивные системы залпового огня и зенитные тактические ракеты.
Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.
"Пенициллин" может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км.