Черноморский флот пополнился двумя новейшими катерами "Раптор"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) пополнился новейшими противодиверсионными катерами П-415 и П-425 проекта "Раптор", сообщил журналистам в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта "Раптор". Катера официально вошли в состав ЧФ и приступили к выполнению задач", — сказал Трухачёв.

Он отметил, что с приемом новых скоростных катеров их количество в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы увеличилось до восьми.

Быстроходный патрульный катер "Раптор" способен работать в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек; его оборудование позволяет выполнять задачи в любое время суток на удалении до 100 миль от базы.

Катер имеет длину около 17 метров, ширину — около четырех метров. Силовая установка общей мощностью 2 тысячи лошадиных сил позволяет "Раптору" разгоняться до 50 узлов (92,6 километра в час). Экипаж катера — два человека. Имеется кубрик для десанта или иных специалистов (водолазы, спасатели) в зависимости от задачи.