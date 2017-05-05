Стала известна дата начала серийного производства вертолетов Ка-52К для ВМФ

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая – РИА Новости. Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота России планируется начать в 2020 году, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Мне кажется, что это будет ближе к 2020 году. Объём доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из министерства обороны", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Богинский также отметил, что Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации, в частности, в будущем планируется увеличить взлётный вес машины и унифицировать стоящие у неё на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника. Основной особенностью корабельной версии Ка-52 является несущая система, позволяющие скложить лопасти вертолета и таким образом уместиться в ангар корабля типа "Мистраль".