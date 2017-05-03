Испытания истребителя ПАК ФА с новым двигателем начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Испытания новейшего российского истребителя ПАК ФА (Т-50) со штатным двигателем начнутся в ближайшее время, заявил журналистам в среду генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.

Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" — "изделием 117", который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель – "второго этапа" — пока разрабатывается.

"Начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолета", — сказал Коротков.

В начале этого года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов отмечал, что основной двигатель для ПАК ФА разработают к 2020 году.

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие 117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.

Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.

В 2017 году ожидается поставка в ВКС РФ первой партии ПАК ФА.