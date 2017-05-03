Новое оружие России
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото

Россия представит на выставке IDEF-2017 более 240 образцов вооружения

© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11:3903.05.2017
0200

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия представит на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Турции более 240 образцов вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Репетиция пилотажных групп к Параду Победы
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Наше оружие на границах США: Мексика делает ставку на российские вертолеты
Выставка IDEF-2017 пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") выступает на ней организатором единой российской экспозиции. Главой российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Михаил Петухов.

"В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие "Рособоронэкспорт" и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" на своем стенде предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес для турецких заказчиков на российской экспозиции будут представлять средства ПВО — зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2.

Наиболее перспективой продукцией для сухопутных сил Турции специалисты "Рособоронэкспорта" считают средства защиты для бронетанковой техники: комплекс активной защиты "Арена-Э", динамическая защита, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" и автоматы Калашникова различных модификаций.

Российское вооружение на выставке в Китае
© РИА Новости . Сергей Сафронов
РФ вырвалась в лидеры по экспорту оружия. Запад негодует и скрежещет зубами
"Военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня развивается с положительным трендом. "Рособоронэкспорт" с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники. Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности", — сказал глава делегации "Рособоронэкспорта" на выставке, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров, слова которого цитируются в сообщении.

"Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", — отметил Гончаров.

"Рособоронэкспорт" также планирует реализовать на полях IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена