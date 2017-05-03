Россия представит на выставке IDEF-2017 более 240 образцов вооружения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия представит на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Турции более 240 образцов вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Выставка IDEF-2017 пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") выступает на ней организатором единой российской экспозиции. Главой российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Михаил Петухов.

"В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие "Рособоронэкспорт" и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" на своем стенде предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес для турецких заказчиков на российской экспозиции будут представлять средства ПВО — зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2.

Наиболее перспективой продукцией для сухопутных сил Турции специалисты "Рособоронэкспорта" считают средства защиты для бронетанковой техники: комплекс активной защиты "Арена-Э", динамическая защита, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" и автоматы Калашникова различных модификаций.

"Военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня развивается с положительным трендом. "Рособоронэкспорт" с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники. Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности", — сказал глава делегации "Рособоронэкспорта" на выставке, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров, слова которого цитируются в сообщении.

"Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", — отметил Гончаров.

"Рособоронэкспорт" также планирует реализовать на полях IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.