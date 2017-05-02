Мексика планирует закупить в России новую партию вертолетов

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексика планирует купить в России новую партию вертолетов Ми-8/17, сообщил РИА Новости начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов.

Он возглавлял делегацию компании на выставке FAMEX-2017, прошедшей на авиабазе неподалеку от столицы Мексики.

"Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах – министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции, мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов и сейчас изучает подготовленные нами предложения", — сказал Денисов.

В ноябре 2012 года партия российских вертолетов была доставлена в мексиканский Веракрус. Это были три вертолета Ми-17В-5 для военно-морских сил Мексики.