Российские саперы в 2017 году получат средства защиты, испытанные в Сирии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Новые средства защиты саперов, прошедшие испытания в Сирии, начнут поступать в Вооружение силы России в этом году, сообщил в понедельник журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии) впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение", — сказал Ставицкий. По его словам, все средства показали хорошие качества.

"Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение ВС РФ, в частности, инженерные войска", — подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что для гуманитарного разминирования в Сирии широко применялась роботизированная техника и минно-розыскные собаки. "Все это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь", — заключил Ставицкий.

По данным Минобороны РФ, с 8 марта по 20 апреля в ходе разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1 тысяча 514 гектаров территории, 140 километров дорог, около 2 тысяч зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6 тысяч 609 взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. В общей сложности в процессе были задействованы более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ и 17 единиц специальной техники.