ВДВ получат противотанковый комплекс "Корнет-Д1" в течение двух лет

УЛЬЯНОВСК, 28 апр – РИА Новости. Воздушно-десантные войска России в течение двух лет получат на вооружение новейший самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1", сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В присутствии командующего войсками бригаде было передано около 50 единиц новейшей техники.

"В ближайшие два года пройдут совместные государственные испытания и начнут поступать в войска новые самоходные противотанковые комплексы "Корнет-Д1", — сказал Сердюков.

Он добавил, что в течение двух лет ВДВ также планируют получить защищенные автомобили специального назначения "Тайфун", десантируемые парашютным способом, а также унифицированные средства десантирования "Бахча-У-ПДС", которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

Кроме того, по словам командующего, в аналогичный срок на вооружение войск поступит учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, предназначенный для отработки действий на парашютной системе специального назначения "Арбалет" от момента отделения парашютистов-десантников до приземления в заданную точку.

"Корнет-Д" — российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный Тульским КБ приборостроения. В отличие от предшествующих моделей ПТРК, управление ракетой в "Корнете" осуществляется не по проводам, а с помощью лазерного луча, что позволяет комплексу поражать не только бронетехнику, но и скоростные воздушные цели на дальности до 10 километров.