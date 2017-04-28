ВДВ получат противотанковый комплекс "Корнет-Д1" в течение двух лет

УЛЬЯНОВСК, 28 апр – РИА Новости. Воздушно-десантные войска России в течение двух лет получат на вооружение новейший самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1", сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В ближайшие два года пройдут совместные государственные испытания и начнут поступать в войска новые самоходные противотанковые комплексы "Корнет-Д1", — сказал Сердюков.
Кроме того, по словам командующего, в аналогичный срок на вооружение войск поступит учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, предназначенный для отработки действий на парашютной системе специального назначения "Арбалет" от момента отделения парашютистов-десантников до приземления в заданную точку.
"Корнет-Д" — российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный Тульским КБ приборостроения. В отличие от предшествующих моделей ПТРК, управление ракетой в "Корнете" осуществляется не по проводам, а с помощью лазерного луча, что позволяет комплексу поражать не только бронетехнику, но и скоростные воздушные цели на дальности до 10 километров.