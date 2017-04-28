СМИ: ВМФ получит оснащенную крылатыми ракетами атомную подлодку "Леопард"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военно-морской флот РФ в 2018 году получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую атомную подлодку К-328 "Леопард", она будет оснащена новейшими крылатыми ракетами "Калибр", сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.
По данным газеты, "Леопард" будет оснащен новейшими крылатыми ракетами "Калибр", современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями.
Как рассказали газете в главном штабе ВМФ, по контракту будут модернизированы четыре корабля: К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Исполнителем работ определен Центр судоремонта "Звездочка".