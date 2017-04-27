Стало известно, когда начнется серийное производство бомбардировщика ПАК ДА

КАЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах, заявил в четверг журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
В начале марта в некоторых СМИ появилась информация о создании первого полноразмерного макета ПАК ДА из дерева, а также нескольких макетов из композитных материалов, выполненных по схеме "летающее крыло". Официально эти сведения не были подтверждены.
По неофициальным данным, ПАК ДА могут оснастить гиперзвуковым оружием. Предполагается, что новый бомбардировщик будет обладать высокой боевой мощью и будет способен преодолевать современную противовоздушную оборону.