Стало известно, когда начнется серийное производство бомбардировщика ПАК ДА

КАЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах, заявил в четверг журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства — 2028-2029 год", — сказал Борисов в ходе посещения Казанского авиазавода.

В начале марта в некоторых СМИ появилась информация о создании первого полноразмерного макета ПАК ДА из дерева, а также нескольких макетов из композитных материалов, выполненных по схеме "летающее крыло". Официально эти сведения не были подтверждены.

Ранее главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев сообщал, что перспективные стратегические бомбардировщики ПАК ДА начнут поступать в российские войска в 2023 году. До этого звучала другая дата — 2020 год. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По неофициальным данным, ПАК ДА могут оснастить гиперзвуковым оружием. Предполагается, что новый бомбардировщик будет обладать высокой боевой мощью и будет способен преодолевать современную противовоздушную оборону.