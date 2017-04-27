Новое оружие России
Цех Казанского авиазавода. Архивное фото

Стало известно, когда начнется серийное производство бомбардировщика ПАК ДА

© РИА Новости . Максим Богодвид
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15:0427.04.2017
(обновлено: 15:09 27.04.2017)
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КАЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах, заявил в четверг журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Заместитель министра оброны РФ Юрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Стратегический бомбардировщик ПАК ДА могут представить в 2018 году
"Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства — 2028-2029 год", — сказал Борисов в ходе посещения Казанского авиазавода.

В начале марта в некоторых СМИ появилась информация о создании первого полноразмерного макета ПАК ДА из дерева, а также нескольких макетов из композитных материалов, выполненных по схеме "летающее крыло". Официально эти сведения не были подтверждены.

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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National Interest составил список пяти мощнейших ВВС в мире к 2030 году
Ранее главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев сообщал, что перспективные стратегические бомбардировщики ПАК ДА начнут поступать в российские войска в 2023 году. До этого звучала другая дата — 2020 год. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По неофициальным данным, ПАК ДА могут оснастить гиперзвуковым оружием. Предполагается, что новый бомбардировщик будет обладать высокой боевой мощью и будет способен преодолевать современную противовоздушную оборону.

Дальняя авиация ВВС России
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкНа вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78(М), специальные самолеты Ан-30Б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 (на фото), вертолеты Ми-8 и Ми-26.Военно-транспортный самолет Ан-26 в небе над Камчаткой
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78(М), специальные самолеты Ан-30Б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 (на фото), вертолеты Ми-8 и Ми-26.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкТу-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский/российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, один из самых быстрых винтовых самолетов. Бомбовая нагрузка самолетов Ту-95 может достигать 12 000 кг.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский/российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, один из самых быстрых винтовых самолетов. Бомбовая нагрузка самолетов Ту-95 может достигать 12 000 кг.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМи-8 (по кодификации НАТО: Hip) — советский/российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.Вертолеты Ми-8 во время учений в Челябинской области
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Ми-8 (по кодификации НАТО: Hip) — советский/российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.
© Фото : Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкВ 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 (на фото) в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин.Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© Фото : Фотохост-агентство
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В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 (на фото) в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин.
© Flickr / José Luis Celada Euba Специальный самолет Ан-30Б.Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
Специальный самолет Ан-30Б.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанк19 декабря экипажи Су-24М и МиГ-31БМ провели маневры с дозаправкой в воздухе над Уралом. Летающие танкеры Ил-78 ВКС России в несколько раз повысили время пребывания в воздухе и дальность действия истребителей-перехватчиков и фронтовых бомбардировщиков.Самолет-заправщик Ил-78, бомбардировщики Су-24 и учебно-тренировочный самолет Як-130
© РИА Новости . Антон Денисов
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19 декабря экипажи Су-24М и МиГ-31БМ провели маневры с дозаправкой в воздухе над Уралом. Летающие танкеры Ил-78 ВКС России в несколько раз повысили время пребывания в воздухе и дальность действия истребителей-перехватчиков и фронтовых бомбардировщиков.
© РИА Новости . СкрынниковПерейти в фотобанкМи-26 - многоцелевой транспортный вертолет, является крупнейшим в мире серийным транспортным вертолетом.Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26
© РИА Новости . Скрынников
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Ми-26 - многоцелевой транспортный вертолет, является крупнейшим в мире серийным транспортным вертолетом.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкБомбардировщики Ту-22М3 в этом году отработали минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота.Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 в Алабино
© РИА Новости . Антон Денисов
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Бомбардировщики Ту-22М3 в этом году отработали минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота.
© РИА Новости . Игорь РуссакПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-12. Фюзеляж самолета, с приподнятой хвостовой частью и большим грузовым люком, обеспечивает удобные условия погрузки и выгрузки крупногабаритных грузов, а также их парашютное десантирование.Самолет Ан-12 на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня воздушного флота РФ на военном аэродроме Левашово
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Военно-транспортный самолет Ан-12. Фюзеляж самолета, с приподнятой хвостовой частью и большим грузовым люком, обеспечивает удобные условия погрузки и выгрузки крупногабаритных грузов, а также их парашютное десантирование.
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