В Рыбинске в четверг спустят на воду противодиверсионный катер "Грачонок"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новейший противодиверсионный катер "Грачонок", построенный для ВМФ России, будет спущен на воду на рыбинском предприятии "Вымпел" в четверг, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Двадцать седьмого апреля на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске для Военно-морского флота России будет торжественно спущен на воду противодиверсионный катер "Грачонок" (проекта 21980)", — сказал он.

Как отметил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, противодиверсионные катера проекта 21980 строятся по заказу главного командования ВМФ "для обновления той составляющей надводных сил, на которую возложена ответственная задача несения противодиверсионной службы в пунктах дислокации сил флотов, в акваториях, прилегающих к пунктам базирования, и в отдельных морских районах".

© Фото : Главный штаб ВМФ Противодиверсионный катер "Грачонок" © Фото : Главный штаб ВМФ Противодиверсионный катер "Грачонок"

"Это новое поколения катеров, вооружение которых позволяет эффективно решать задачи в рамках противодиверсионной обороны", — добавил он.

"Грачонок" — третий по счету катер, который построили рыбинские судостроители для ВМФ. Бортовое вооружение "Грачонка" включает в себя пулемет МТПУ калибром 14,5 миллиметров, противодиверсионные гранатометы ДП-64, ДП-65А, переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1".