В РФ испытывают двигатель для самых больших кораблей на воздушной подушке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испытания газотурбинной силовой установки для десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" начались на рыбинском НПО "Сатурн", сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Ранее на рыбинском НПО "Сатурн" в присутствии президента РФ Владимира Путина был введен в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов для российских кораблей и судов.

"В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему управления", — говорится в релизе.

Особенность М70ФРУ-2 заключается в "увеличенных показателях эффективности и межремонтного ресурса" по сравнению с применяемыми ранее аналогами.

Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" являются самыми большими кораблями на воздушной подушке в мире. "Зубр" способен перевозить три основных танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.

В июне 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев заявил РИА Новости, что решение о закупках министерством обороны РФ новых кораблей на воздушной подушке проектов "Зубр" и "Мурена" будет принято в конце 2016 или начале 2017 года.