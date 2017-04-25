"Вертолеты России" представят в Мексике "Ансат", Ка-32A11BC и Ми-17В-5

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Вертолеты России" представят на международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике многоцелевой вертолет "Ансат", противопожарный Ка-32A11BC и военно-транспортный Ми-17В-5, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

Международный аэрокосмический салон FAMEX-2017 пройдет с 26 по 29 апреля на военной авиабазе Санта-Люсия в Мехико.

"В рамках выставки специалисты холдинга "Вертолеты России" представят широкую линейку гражданской многоцелевой техники. Посетители смогут ознакомиться с легким вертолетом "Ансат" в VIP-модификации и многоцелевым Ка-32A11BC в противопожарном варианте. Модельный ряд техники военного назначения будет представлен транспортным вертолетом Ми-17В-5", — говорится в сообщении

В пресс-службе уточнили, что на стенде АО "Рособоронэкспорт" также будет продемонстрирована модель легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т.

"Мы рассматриваем Мексику как одного из своих основных партнеров в латиноамериканском регионе. В стране эксплуатируется значительное количество вертолетов российского производства, поэтому в ходе переговоров на предстоящей выставке мы будем уделять большое внимание вопросам сервиса и послепродажного обслуживания", — отметил заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время в Мексике зарегистрированы более 50 вертолетов российского производства, в основном вертолеты типа Ми-8/17. В 2014-2015 годах холдинг "Вертолеты России" успешно сотрудничал с Министерством национальной обороны Мексики по выполнению капитального ремонта 19 вертолетов Ми-17/Ми-17-1В. В конце марта 2016 года "Вертолеты России" полностью выполнили контракт на послепродажное обслуживание многоцелевых вертолетов Ми-171В, которые используют военно-морские силы Мексики.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 килограмм полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для различных силовых структур РФ и зарубежных стран. Данный тип вертолетов способен перевозить до 4000 килограмм внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолет также может использоваться для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций, а также для выполнения различных специальных задач.

Вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. Вертолеты Ка-32А11ВС в противопожарной модификации оборудованы современными системами для борьбы с пожарами типа Bambi-Bucket и Simplex, а также водяными пушками для горизонтального пожаротушения. Забор и сброс 3200 литров воды в режиме висения вертолет типа Ка-32 осуществляет за 1,5 минуты.