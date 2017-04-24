В Татарстане заложили малый ракетный корабль "Град"

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 24 апр — РИА Новости. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град", уже десятый в серии, заложили в понедельник в ходе торжественной церемонии на Зеленодольском заводе имени Горького, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В церемонии участвует вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Почетное право установить закладную доску на церемонии предоставили Рогозину.

Как сообщается на сайте предприятия, малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" – уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главкома по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

Сейчас на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще четырех кораблей проекта – "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон".