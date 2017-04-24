ЗРК нового поколения "Бук-М3" способен перехватывать все крылатые ракеты

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения "Бук-М3" может перехватывать практически всю номенклатуру крылатых ракет, аэродинамических целей, заявил генеральный конструктор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей" Павел Созинов.

"Бук-М3" — новое поколение ЗРК для противовоздушной обороны сухопутных войск. Комплекс запущен в серийное производство. Он позволяет перехватывать практически всю номенклатуру крылатых ракет, аэродинамических целей", — сказал Созинов в интервью журналу " Национальная оборона ", опубликованном в номере, который вышел в свет в понедельник.

Он уточнил, что на пусковой установке этого ЗРК размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть ракет и локатор. "Это уникальная разработка, позволяющая фактически стрелять с марша и решать задачи, касающиеся существенного повышения огневой производительности в условиях массированных ударов", — пояснил генконструктор концерна ВКО "Алмаз — Антей".

Он отметил, что первые серийные ЗРК "Бук-М3" уже поставлены в Сухопутные войска России.

"Комплекс соответствует лучшим мировым аналогам. Это перспективная система, которая еще минимум 20 лет будет подтверждать свою эффективность", — заключил Созинов.