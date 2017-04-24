В России испытывают новые ракеты для ЗРС С-500

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Испытания новых ракет для российской зенитной ракетной системы нового поколения С-500 проходят на полигонах, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный конструктор предприятия-разработчика данной ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

"На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет", — сказал он.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.