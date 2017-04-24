Разработчик рассказал, на что способна новейшая ЗРС С-500

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Создаваемая в России новейшая зенитная ракетная система С-500 будет способна поражать цели на высоте до 100 километров над Землей, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный конструктор предприятия-разработчика данной ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

"Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система (С-500 – ред) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных сдоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли", — сказал он.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.